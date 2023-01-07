Палата представителей США избрала спикера
Киев • УНН
КИЕВ. 7 января. УНН. Во время 15-го раунда голосования за спикера Палаты представителей США на эту должность избрали лидера республиканского большинства Кевина Маккарти. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ABC News.
Детали
Противостояние республиканцев за лидерство в Палате представителей закончилось рано утром в субботу, когда Кевин Маккарти одержал победу в историческом 15-м голосовании на самых длинных с 1859 года выборах спикера.
СМИ отмечают, что ожидалось, что Маккарти, наконец, получит большинство голосов. Но он был заблокирован небольшой группой сторонников жесткой линии, требующих уступок, изменения способа управления Палатой представителей и приоритетных или альтернативных законов.
Маккарти поддержали 216 конгрессменов, лидер Демократической партии Хаким Джеффрис получил 212 голосов, шесть республиканцев проголосовали как “присутствующие” (“воздержались”).
Добавим
В Конгрессе США республиканцы в Палате представителей провалили попытки избрать спикера. Это был первый случай за столетие, когда Палата представителей не выбрала спикера во время первого голосования.