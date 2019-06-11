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Распустить нельзя оставить: КСУ начинает рассмотрение представления относительно Указа Президента о роспуске ВР

Киев  •  УНН

 • 30086 просмотра

Сегодня, 11 июня, Конституционный суд начнет рассмотрение обращения нардепов о неконституционности Указа Президента о роспуске ВР.

КИЕВ. 11 июня. УНН. Сегодня, 11 июня, Конституционный суд начнет рассмотрение обращения нардепов о неконституционности Указа Президента о роспуске ВР. УНН собрал всю информацию о том, что известно на сегодня о рассмотрении документа, который может поставить под угрозу проведение внеочередных выборов в парламент.

Большая палата Конституционного Суда Украины на пленарном заседании в форме устного производства начнет рассмотрение дела по конституционному представлению 62 народных депутатов Украины относительно соответствия Конституции Украины (конституционности) Указа Президента Украины "О досрочном прекращении полномочий Верховной Рады Украины и назначении внеочередных выборов" от 21 мая 2019 № 303/2019.

Суть вопроса

Президент Украины, руководствуясь частью второй статьи 77, частями шестой, седьмой статьи 83, пунктом 1 части второй статьи 90 Конституции Украины, согласно пунктам 7, 8 части первой статьи 106 Конституции Украины Указом прекратил досрочно полномочия Верховной Рады Украины восьмого созыва; назначил внеочередные выборы в Верховную Раду Украины на 21 июля 2019; поручил Кабинету Министров Украины обеспечить финансирование внеочередных выборов в Верховную Раду Украины.

Группа народных депутатов считает, что Указ не соответствует такому элементу верховенства права, как юридическая определенность, поскольку не содержит надлежащего обоснования наличия оснований для досрочного прекращения полномочий парламента.
Авторы ходатайства отмечают, что согласно пункту 1 части первой статьи 90 Конституции Украины Президент Украины не устанавливает отсутствия или наличия коалиции депутатских фракций в Верховной Раде Украины, а только издает указ при наличии юридического факта - отсутствия коалиции депутатских фракций в парламенте в течение одного месяца со дня прекращения ее деятельности.

По мнению народных депутатов, Указ противоречит ряду норм Конституции Украины.

Процесс рассмотрения

Рассмотрение обращения будет происходить в форме открытого производства в устной форме. То есть, Конституционный суд проведет устную открытую часть рассмотрения, во время которой заслушает стороны. Именно поэтому на слушания приглашены представители 62 народных депутатов Украины, которые обратились в Суд с конституционным представлением, Президент Украины и представитель Верховной Рады Украины. Сам Президент Владимир Зеленский обещал присутствовать.

На заключительном этапе суд перейдет к закрытой письменной части рассмотрения. Там судьи выскажут свои позиции и вынесут решение.

Проект решения рассматривают коллегией судей, после этого Сенат и в конце решение выносят на рассмотрение Большой палаты, а по-факту всего состава КСУ.

Судья докладчик по делу определяется случайным образом в алфавитном порядке. В этом деле судья-докладчик Виктор Кривенко.

Следует добавить, что КСУ признал рассмотрение дела неотложным, а значит стоит ожидать решения до конца июня.

Судья докладчик

В ноября 2015 года XІІІ съездом судей Украины Виктор Кривенко был назначен судьей Конституционного Суда Украины. Присягу составил 27 января 2016 года.

Был и.о. председателя КСУ с июня 2017 по февраль 2018 года.

Кроме того, Кривенко был судьей-докладчиком по делу о конституционности языкового закона Колесниченко-Кивалова.

Возможное решение 

УНН стало известно, что большинство судей Конституционного суда Украины считают указ Президента Владимира Зеленского о роспуске Верховной Рады неконституционным.

Практически 2/3 судей придерживаются мнения, что данный указ Президента не соответствует норме Конституции. Однако, это их частное мнение, а не позиция суда.

Однако, даже если КСУ признает Указ Президента неконституционным, то в Украине пока отсутствуют обстоятельства, которые определяют отличие выборов.

В то же время признание неконституционным документа влечет за собой правовые последствия. И если верить экспертам, то эти последствия лишают Центризбирком права организовывать и проводить выборы.

Большинство аналитиков склоняются к мнению, что КСУ вынесет решение в пользу парламента и фактически отменит выборы. Ведь формальных оснований для признания конституционным Указа нет. В то же время представитель Президента в КСУ Федор Вениславский заявил, что доказывать отсутствие в парламенте коалиции с 2016 года.

"Президент совершенно однозначно применил свое право (на роспуск Верховной Рады - ред.) На основании абсолютно четких, понятных, прогнозируемых оснований и досрочно прекратил полномочия Верховной Рады. Во-вторых, мы докажем в суде, что коалиция существовала не только де-юре, формально, но и фактически - она не выполняла свои конституционные полномочия, закрепленные за ней Конституцией", - отметил Вениславский.

По его словам, факт отсутствия коалиции в парламенте состоянию на 21 мая 2019 года, когда Зеленский издал Указ о роспуске Рады, является бесспорным. По его словам, она прекратила существование еще 2016 года, когда о своем выходе из коалиции заявили Радикальная партия, "Объединение "Самопомощь"и ВО" Батькивщина ". Причем после того новая коалиция так и не была создана, отметил он.

При этом он добавил, что в КСУ нет никаких правовых оснований, чтобы ставить под сомнение конституционность Указа Президента. "Нет и быть не может", - добавил Вениславский.

Удастся ли это? Неизвестно, какие козыри глава государству спрятал в рукаве. Но на днях политтехнолог Тарас Березовец, который во время выборов в активно поддерживал Петра Порошенко, опубликовал документ, которой якобы вышел из АП уже при президентстве Владимира Зеленского.

В письме, которое якобы было направлено в ВР, через две недели после объявления о роспуске ВР, Администрация президента просит спикера ВР Андрей Парубий списки членов коалиции с "БПП" и "Народного фронта". Но следует заметить, что в 2010 году КСУ вынес решение, которым разрешения входить в коалицию не только членам фракций, но и отдельным нардепам.

И так позиции Президента довольно шаткие. Если же внеочередные выборы отменят, то очередные выборы должны состояться 27 октября 2019.

Украинские Национальные Новости

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