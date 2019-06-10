Зеленський завтра прийде на засідання КСУ про розпуск Ради
Київ • УНН
КИЇВ. 10 червня. УНН. Президент Володимир Зеленський, завтра прийде на засідання Конституційного Суду України, який буде розглядати питання правомірності розпуску Верховної Ради. Про це йдеться у відеозверненні Президента України, передає кореспондент УНН.
“Завтра Конституційний Суд України буде розглядати питання розпуску парламенту. Мене запросили на це засідання, і це буде вперше за 28 років історії незалежної України, коли Президент прийде на засідання Конституційного Суду. Саме так буде, а не навпаки, коли хазяїн визиває своїх слуг, своїх суддів до себе в кабінет. Я обов’язково буду”, — сказав Зеленський.
Нагадаємо, завтра КСУ розгляне справу щодо конституційності указу про розпуск Ради.
Як повідомляв УНН, 24 травня до Конституційного Суду України надійшло конституційне подання 62 народних депутатів щодо конституційності указу Президента України Володимира Зеленського про розпуск парламенту.
Додамо, що УНН буде транслювати засідання Конституційного суду за участю Президента на сторінці агентства у Facebook, підпишіться, щоб отримати сповіщення про початок ефіру.