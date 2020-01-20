Роспуска парламента не будет - Разумков
Киев • УНН
КИЕВ. 20 января. УНН. Роспуска парламента не будет. Об этом сказал председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков в эфире ток-шоу "Свобода слова", передает УНН.
"С точки зрения закона - это невозможно (досрочные парламентские выборы - ред.), потому что у парламента есть иммунитет на год. ... Лично я не вижу сегодня предпосылок для роспуска парламента ни с точки зрения закона, ни с точки зрения эффективности работы", - сказал Разумков.
Верховная Рада Украины IX созыва начала работу 29 августа 2019 года. Ее каденция должна завершиться в 2024 году.
Как сообщал УНН, Разумков рассказал, сколько законов в целом приняла Верховная Рада IX созыва.