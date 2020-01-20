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Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
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Розпуску парламенту не буде - Разумков

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 січня. УНН. Розпуску парламенту не буде. Про це сказав голова Верховної Ради Дмитро Разумков в ефірі ток-шоу "Свобода слова", передає УНН.

Розпуску парламенту не буде - Разумков

"З точки зору закону – це неможливо (дострокові парламентські вибори – ред.), бо у парламента є імунітет на рік. … Особисто я не бачу сьогодні передумов для розпуску парламенту ні з точки зору закону, ні з точки зору ефективності роботи", - сказав Разумков.

Верховна Рада України IX скликання почала роботу 29 серпня 2019 року. Її каденція має завершитися у 2024 році.

Як повідомляв УНН, Разумков розповів, скільки законів в цілому прийняла Верховна Рада IX скликання.

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