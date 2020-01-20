Разумков розповів, скільки законів приняла Рада IX скликання
Київ • УНН
КИЇВ. 20 січня. УНН. Верховна Рада IX скликання за весь час прийняла в цілому 158 законів. Про це сказав голова Верховної Ради Дмитро Разумков в ефірі ток-шоу "Свобода слова", передає УНН.
"Станом на сьогодні в парламент було розглянуто 463 законопроектів, з яких повністю прийняті 158", - сказав Разумков.
За його словами, серед прийнятих законів багато направлені на детінізацію економіки, посилення соціального захисту тощо.
"Для нас було важливо, шо ми працювали достатньо швидко", - додав голова парламенту.
До того ж залишаються нерозглянутими законопроекти щодо ринку землій й дерегуляції, зауважив він.
Верховна Рада IX скликання працює з 29 серпня 2019 року. Її каденція має завершитися у 2024 році.
Як повідомляв УНН, Верховна Рада України завершила роботу в рамках другої сесії.