Разумков рассказал, сколько законов приняла Рада IX созыва
Киев • УНН
КИЕВ. 20 января. УНН. Верховная Рада IX созыва за все время приняла в целом 158 законов. Об этом сказал председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков в эфире ток-шоу "Свобода слова", передает УНН.
"По состоянию на сегодня в парламент были рассмотрены 463 законопроектов, из которых полностью приняты 158", - сказал Разумков.
По его словам, среди принятых законов много направленные на детенизацию экономики, усиление социальной защиты и тому подобное.
"Для нас было важно, шо мы работали достаточно быстро", - добавил глава парламента.
К тому же остаются нерассмотренными законопроекты о рынке земли и дерегуляции, отметил он.
Верховная Рада IX созыва работает с 29 августа 2019 года. Ее каденция должна завершиться в 2024 году.
Как сообщал УНН, Верховная Рада Украины завершила работу в рамках второй сессии.