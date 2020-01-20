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Разумков рассказал, сколько законов приняла Рада IX созыва

Киев • УНН

 • 13674 просмотра

КИЕВ. 20 января. УНН. Верховная Рада IX созыва за все время приняла в целом 158 законов. Об этом сказал председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков в эфире ток-шоу "Свобода слова", передает УНН.

Разумков рассказал, сколько законов приняла Рада IX созыва

"По состоянию на сегодня в парламент были рассмотрены 463 законопроектов, из которых полностью приняты 158", - сказал Разумков.

По его словам, среди принятых законов много направленные на детенизацию экономики, усиление социальной защиты и тому подобное.

"Для нас было важно, шо мы работали достаточно быстро", - добавил глава парламента.

К тому же остаются нерассмотренными законопроекты о рынке земли и дерегуляции, отметил он.

Верховная Рада IX созыва работает с 29 августа 2019 года. Ее каденция должна завершиться в 2024 году.

Как сообщал УНН, Верховная Рада Украины завершила работу в рамках второй сессии.

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