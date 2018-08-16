Раздел имущества в центре Одессы: в полицию доставили трех мужчин
Киев • УНН
ОДЕССА-КИЕВ. 16 августа. УНН. С целью недопущения совершения противоправных действий и предупреждения возможных уголовных преступлений полицейские Одесской области обеспечивают общественный порядок и безопасность в центре Одессы. Об этом сообщили в пресс-службе ГУНП в области, передает УНН.
Так, в одном из зданий по улице Жуковского на основании принятых судом решений происходит распределение недвижимого имущества. Этот процесс вызвал значительный общественный резонанс.
"Три человека, которые вели себя подозрительно и имели при себе предметы, похожие на холодное оружие, и запрещенные средства слезоточивого действия, были доставлены в Приморский отдел полиции", - говорится в сообщении.
По данному факту Приморским отделом полиции начато уголовное производство по ст. 356 Уголовного кодекса Украины.
Напомним, в центре Одессы мужчина облил 12-летнего мальчика кислотой.