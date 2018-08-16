Розподіл майна в центрі Одеси: до поліції доставили трьох чоловіків
Київ • УНН
ОДЕСА-КИЇВ. 16 серпня. УНН. З метою недопущення вчинення протиправних дій та попередження можливих кримінальних правопорушень поліцейські Одещини забезпечують публічний порядок і безпеку в центрі Одеси. Про це повідомили у прес-службі ГУНП в області, передає УНН.
Так, в одній з будівель по вулиці Жуковського на підставі прийнятих судом рішень відбувається розподіл нерухомого майна. Цей процес викликав значний суспільний резонанс.
"Трьох осіб, які поводилися підозріло та мали при собі предмети, схожі на холодну зброю, та заборонені засоби сльозогінної дії, доставлено до Приморського відділу поліції", - йдеться у повідомленні.
За цим фактом Приморським відділом поліції розпочато кримінальне провадження за ст. 356 Кримінального кодексу України.
Нагадаємо, в центрі Одеси чоловік облив 12-річного хлопчика кислотою.