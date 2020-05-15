Начато расследование принудительной национализации предприятий на оккупированной территории Донецкой области
Киев • УНН
КИЕВ. 15 мая. УНН. Открыто уголовное производство по факту принудительной национализации предприятий на оккупированной территории Донецкой области. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Донецкой области.
"Управлением надзора по уголовным производствам в отношении преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта, прокуратуры Донецкой области в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения об уголовном правонарушении по признакам ч. 1 ст. 438 УК Украины, то есть преступлений, связанных с нарушением законов и обычаев войны", - говорится в сообщении.
Сообщается, что досудебным расследованием установлено, что с октября 2014 года представителями администрации так называемой "ДНР", контролируемой Российской Федерацией, на временно оккупированной территории Донецкой области принято "Временное положение о налоговой системе ДНР", которым начато обязательную регистрацию предприятий различной формы собственности в так называемых "налоговых органах ДНР".
"Кроме этого в марте 2017 года на указанной территории для предприятий с украинской юрисдикцией, введено так называемое "внешнее управление". Вследствие указанных преступных действий Украина, а также органы местного самоуправления и отдельные предприниматели фактически лишены возможности реализации своего права собственности на принадлежащее им имущество", - отмечается в сообщении.
Напомним, Офис Генерального прокурора расследует факты использования боевиками запрещенных противопехотных мин.