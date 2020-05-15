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Розпочато розслідування примусової націоналізації підприємств на окупованій Донеччині

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 травня. УНН. Відкрито кримінальне провадження за фактом примусової націоналізації підприємств на окупованій території Донецької області. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу прокуратури Донецької області.

Розпочато розслідування примусової націоналізації підприємств на окупованій Донеччині

“Управлінням нагляду у кримінальних провадженнях щодо злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту, прокуратури Донецької області до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості щодо кримінального правопорушення за ознаками ч. 1 ст. 438 КК України, тобто злочинів, пов’язаних з порушенням законів та звичаїв війни”, — йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що досудовим розслідуванням встановлено, що з жовтня 2014 року представниками адміністрації так званої “ДНР”, що контролюється Російською Федерацією, на тимчасово окупованій території Донецької області прийнято “Тимчасове положення про податкову систему ДНР”, яким започатковано обов’язкову реєстрацію підприємств різної форми власності у так званих “податкових органах ДНР”.

“Окрім цього у березні 2017 року на вказаній території для підприємств з українською юрисдикцією, запроваджено так зване “зовнішнє управління”. Внаслідок вказаних злочинних дій Україна, а також органи місцевого самоврядування і окремі підприємці фактично позбавлені можливості реалізації свого права власності на належне їм майно", - зазначається в повідомленні.

Нагадаємо, Офіс Генерального прокурора розслідує факти використання бойовиками заборонених протипіхотних мін.

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