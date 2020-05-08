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Офіс Генерального прокурора розслідує факти використання бойовиками заборонених протипіхотних мін

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 травня. УНН. Офіс Генерального прокурора розпочав досудове розслідування, в ході якого перевірять факти використання учасниками збройних формувань Російської Федерації заборонених протипіхотних мін. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Офісу Генерального прокурора.

Офіс Генерального прокурора розслідує факти використання бойовиками заборонених протипіхотних мін

“Департамент нагляду у кримінальних провадженнях щодо злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту, Офісу Генерального прокурора розпочав досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України). В ході розслідування будуть ретельно досліджені факти використання учасниками іррегулярних незаконних збройних формувань РФ протипіхотних мін ПОМ-2, ОЗМ-72 на території Донецької та Луганської областей”, — йдеться у повідомленні.

Вказано, що за даними слідства, під час збройного конфлікту на Сході України упродовж січня 2014 — березня 2020 року учасниками незаконних формувань використовувались заборонені протипіхотні міни, на яких виробником вказана Російська Федерація. Значна кількість мін знешкоджена піротехнічними підрозділами ДСНС на території Донецької та Луганської областей.

“Використання цих протипіхотних мін заборонено нормами міжнародного гуманітарного права, зокрема Конвенцією про заборону застосування, накопичення запасів, виробництва і передачі протипіхотних мін та про їхнє знищення і Протоколом про заборону або обмеження застосування мін, мін-пасток та інших пристроїв, Додатковим Протоколом І до Женевської конвенції від 12 серпня 1949 року, Конвенцією про закони і звичаї війни на суходолі та додатком до неї”, — повідомили у пресслужбі.

Зазначається, що інформація про зібрані докази буде передана до Офісу прокурора Міжнародного кримінального суду.

Нагадаємо, прокуратура розпочала розслідування через обстріл бойовиками житлових будинків на Луганщині.

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