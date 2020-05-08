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Офис Генерального прокурора расследует факты использования боевиками запрещенных противопехотных мин

Киев • УНН

 • 11067 просмотра

КИЕВ. 8 мая. УНН. Офис Генерального прокурора начал досудебное расследование, в ходе которого проверят факты использования участниками вооруженных формирований Российской Федерации запрещенных противопехотных мин. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса Генерального прокурора.

Офис Генерального прокурора расследует факты использования боевиками запрещенных противопехотных мин

“Департамент надзора по уголовным производствах в отношении преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта, Офиса Генерального прокурора начал досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины). В ходе расследования будут тщательно исследованы факты использования участниками иррегулярных незаконных вооруженных формирований РФ противопехотных мин ПОМ-2, ОЗМ-72 на территории Донецкой и Луганской областей”, — говорится в сообщении.

Указано, что по данным следствия, во время вооруженного конфликта на Востоке Украины на протяжении января 2014 — март 2020 годов участниками незаконных формирований использовались запрещенные противопехотные мины, на которых производителем указана Российская Федерация. Значительное количество мин обезврежено пиротехническими подразделениями ГСЧС на территории Донецкой и Луганской областей.

“Использование этих противопехотных мин запрещено нормами международного гуманитарного права, в частности Конвенции о запрещении применения, накопления запасов, производства и передачи противопехотных мин и об их уничтожении и Протокола о запрещении или ограничении применения мин, мин-ловушек и других устройств, Дополнительным протоколом І к Женевской конвенции от 12 августа 1949 года, конвенции о законах и обычаях войны на суше и приложением к ней”, — сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что информация о собранных доказательств будет передана в Офис прокурора Международного уголовного суда.

Напомним, прокуратура начала расследование из-за обстрела боевиками жилых домов в Луганской области.

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