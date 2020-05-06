Прокуратура розпочала розслідування через обстріл бойовиками житлових будинків на Луганщині
Київ • УНН
КИЇВ. 6 травня. УНН. Прокуратура розпочала досудове розслідування через обстріли житлового сектору на Луганщині незаконними збройними формуваннями Російської Федерації. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу прокуратури Луганської області.
“За фактами обстрілів незаконними збройними формуваннями РФ населених пунктів на лінії розмежування в Луганській області розпочато досудове розслідування (ч.1 ст. 258 КК України). Упродовж останніх днів ситуація ускладнилася у селищі Золоте-4 Попаснянського району. Окрім позицій Об’єднаних сил обстріли ведуться і по житловому сектору, що є прямим порушенням норм міжнародного гуманітарного права”, - йдеться у повідомленні.
Вказано, що розслідуватимуть обстріли місцевої школи, які стались 30 квітня, та обстріли будинків цивільного населення, які стались 1 травня.
Зазначається, що досудове розслідування у кримінальних провадженнях здійснюватимуть слідчі 3 управління Головного управління Служби безпеки України в Донецькій та Луганській областях, процесуальне керівництво - прокурори управління щодо злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту, прокуратури Луганської області.
Нагадаємо, 5 травня збройні формування РФ обстріляли житлові квартали на Донеччині.