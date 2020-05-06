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Прокуратура начала расследование из-за обстрела боевиками жилых домов в Луганской области

Киев • УНН

 • 11384 просмотра

КИЕВ. 6 мая. УНН. Прокуратура начала досудебное расследование из-за обстрелов жилого сектора в Луганской области незаконными вооруженными формированиями Российской Федерации. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Луганской области.

Прокуратура начала расследование из-за обстрела боевиками жилых домов в Луганской области

"По фактам обстрелов незаконными вооруженными формированиями РФ населенных пунктов на линии разграничения в Луганской области начато досудебное расследование (ч.1 ст. 258 УК Украины). В течение последних дней ситуация осложнилась в поселке Золотое-4 Попаснянского района. Кроме позиций Объединенных сил обстрелы ведутся и по жилищному сектору, что является прямым нарушением норм международного гуманитарного права", - говорится в сообщении.

Указано, что будут расследовать обстрелы местной школы, которые произошли 30 апреля, и обстрелы домов гражданского населения, которые произошли 1 мая.

Отмечается, что досудебное расследование по уголовным производствам будет осуществлять следователи 3 управления Главного управления Службы безопасности Украины в Донецкой и Луганской областях, процессуальное руководство - прокуроры управления в отношении преступлений, совершенных в условиях вооруженного конфликта, прокуратуры Луганской области.

Напомним, 5 мая вооруженные формирования РФ обстреляли жилые кварталы в Донецкой области.

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