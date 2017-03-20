Началась встреча Президента с главами парламентских фракций

По информации собеседника агентства, встреча началась ориентировочно в 20.10.

Отметим, что на встречу с Президентом от БПП пришла народный депутат Ирина Луценко, руководитель фракции "Самопомич" Олег Березюк, от "Народного фронта" - Максим Бурбак, от "Батькивщины" - народный депутат Сергей Соболев, Радикальной партии - Олег Ляшко и группы "Воля народа" - Ярослав Москаленко. Также на встрече присутствовал представитель Президента Украины в ВР Артур Герасимов.

Напомним, Президент Украины Петр Порошенко в 19:30 встретится с главами парламентских фракций.

Как сообщал УНН, во время встречи глав фракций с Президентом будут обсуждаться, в частности, технические вопросы двойного гражданства.