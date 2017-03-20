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Розпочалася зустріч Президента з головами парламентських фракцій

Розпочалася зустріч Президента з головами парламентських фракцій

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 березня. УНН. В Адміністрації Президента України розпочалася зустріч Глави держави з керівниками парламентських фракцій. Цю інформацію підтвердили УНН в АП.

За інформацією співрозмовника агентства, зустріч розпочалася орієнтовно о 20.10.

Зазначимо, що на зустріч з Президентом від БПП прийшла народний депутат Ірина Луценко, керівник фракції “Самопоміч” Олег Березюк, від “Народного фронту” — Максим Бурбак, від “Батьківщини” — народний депутат Сергій Соболєв, Радикальної партії — Олег Ляшко та групи “Воля народу” — Ярослав Москаленко. Також на зустрічі присутній представник Президента України у ВР Артур Герасимов.

Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко о 19:30 зустрінеться з головами парламентських фракцій.

Як повідомляв УНН, під час зустрічі голів фракцій з Президентом будуть обговорюватися, зокрема, технічні питання щодо подвійного громадянства.

Українські Національні Новини

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