Розпочалася зустріч Президента з головами парламентських фракцій

За інформацією співрозмовника агентства, зустріч розпочалася орієнтовно о 20.10.

Зазначимо, що на зустріч з Президентом від БПП прийшла народний депутат Ірина Луценко, керівник фракції “Самопоміч” Олег Березюк, від “Народного фронту” — Максим Бурбак, від “Батьківщини” — народний депутат Сергій Соболєв, Радикальної партії — Олег Ляшко та групи “Воля народу” — Ярослав Москаленко. Також на зустрічі присутній представник Президента України у ВР Артур Герасимов.

Нагадаємо, Президент України Петро Порошенко о 19:30 зустрінеться з головами парламентських фракцій.

Як повідомляв УНН, під час зустрічі голів фракцій з Президентом будуть обговорюватися, зокрема, технічні питання щодо подвійного громадянства.