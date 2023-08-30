Рассматриваются три модели создания международного трибунала для рф - Смирнов

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По словам Андрея Смирнова, последний год работает Координационная группа, в которую входят 38 стран, которые обсуждают модель созданием международного трибунала.

«Мы настаиваем на том, чтобы международный механизм привлечения к ответственности за преступления агрессии действительно имел характер международного, чтобы его решения были максимально легитимны, авторитетны во всех аспектах реализации и исполнения. Поэтому учитывая масштаб и резонанс самого большого и масштабного преступления агрессии, мы настаиваем на том, чтобы трибунал как механизм наказания за преступление агрессии был действительно международным, действительно легитимным», - отметил заместитель руководителя Офиса Президента.

Он отметил, что по состоянию на этот день, обсуждают три модели, по которым может быть создан международный трибунал. Ключевая для Украины, на которой настаивает наша страна, это создание трибунала через решение Генеральной ассамблеи ООН.

«Такое решение сделало бы механизм максимально легитимным, и путь имплементации решений этого трибунала после осуждения конкретных высокопоставленных чиновников страны – агрессора был бы гораздо короче», - отметил Смирнов.

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Другой версией является модель Нюрнбергского трибунала.

«Украина выходит с декларацией в форме международного договора в форме учреждения трибунала и этот договор открыт для подписания и ратификации всеми желающими странами. Этот процесс долгий», - подчеркнул Смирнов.

Если пойти по пути подписания открытого международного договора, Украина бы гарантированно получили бы поддержку 20 - 30 стран, добавил Смирнов.

Третья модель трибунала не нравится украинским чиновникам, и эту позицию они доказывают ключевым международным партнерам, в том числе это делает президент Зеленский.

«Это гибридная версия трибунала, которая предусматривает создание трибунала как части судебной системы Украины. Эта версия является очень плохой для нас по нескольким причинам. Во-первых, создание подобного специализированного суда в форме трибунала как части судебной системы Украины, нужны изменения в Конституцию. В условиях военного положения это невозможно. Но главным фактором, на мой взгляд, является то, что создание трибунала содержит в себе большой риск того, что преступление агрессии фактически опустится фактически до уровня конфликта между двумя странами. И третье – нам точно не нужно решение трибунала именем Украины. Нам нужно решение именем цивилизованного мира», - подчеркнул заместитель руководителя Офиса Президента.

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Он также добавил, что есть определенная группа стран-скептиков, которые не очень охотно поддерживают идею создания трибунала из-за решения Генассамблеи ООН.

«Эти страны боятся создания прецедента для себя. Поскольку в разные промежутки истории в прошлом эти страны проводили определенные миротворческие военные компании. Мы пытаемся привезти свои аргументы, что те страны, которые проводили эти компании, которые проводили страны – союзники, не преследовали целью аннексию территории или геноцид населения. У нас дискуссия продолжается», - говорит Андрей Смирнов.

Следующее заседание координационной группы в Гааге состоится через несколько недель в Нидерландах, где продолжится обсуждение моделей.

«Если бы мы хотели быстро что-то, мы бы уже создали (трибунал – ред.). Мы не хотим символического наказания. Мы требуем привлечения к ответственности конкретных высокопоставленных чиновников страны – агрессора, которые виновны в совершении преступления агрессии», - резюмировал Смирнов.