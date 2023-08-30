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Розглядаються три моделі створення міжнародного трибуналу для рф – Смірнов

Розглядаються три моделі створення міжнародного трибуналу для рф – Смірнов

Київ • УНН

 • 802769 перегляди

КИЇВ. 30 серпня. УНН. На сьогодні Координаційна група, яка займається питанням міжнародного трибуналу щодо притягнення росії до відповідальності рф за агресію, розглядає три моделі трибуналу. Про це в ефірі телемарафону розповів заступник керівника Офісу Президента Андрій Смірнов, пише УНН.

Деталі

За словами Андрія Смірнова, останній рік працює Координаційна група, в яку входять 38 країн, які обговорюють модель створенням міжнародного трибуналу.

«Ми наполягаємо на тому, аби міжнародний механізм притягнений до відповідальності за злочини агресії дійсно мав характер міжнародного, щоби його рішення були максимально легітимні, авторитетні у всіх аспектах реалізації і виконання. Тому враховуючи масштаб і резонанс найбільшого і наймасштабнішого злочину агресії, ми наполягаємо на тому, щоби трибунал як механізм покарання за злочин агресії був дійсно міжнародним, дійсно легітимним», - зазначив заступник керівника Офісу Президента.

Він зазначив, що станом на цей день, обговорюють три моделі, за якими може бути створений міжнародний трибунал. Ключова для України, на якій наполягає наша країна, це створення трибуналу через рішення Генеральної асамблеї ООН.

«Таке рішення зробило б механізм максимально легітимним, і шлях імплементації рішень цього трибуналу після засудження конкретних високопосадовців країни – агресора був би набагато коротший», - зазначив Смірнов.

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Іншою версією є модель Нюрнберзького трибуналу.

«Україна виходить з декларацією у формі міжнародного договору у формі заснування трибуналу і цей договір відкритий для підписання і ратифікації всіма охочими країнами. Цей процес довгий», - наголосив Смірнов.

Якщо піти шляхом підписання відкритого міжнародного договору, Україна б гарантовано отримали б підтримку 20 - 30 країн, додав Смірнов.

Третя модель трибуналу не подобається українським чиновникам, і цю позицію вони доводять ключовим міжнародним партнерам, в тому числі це робить президент Зеленський.

«Це гібридна версія трибуналу, яка передбачає створення трибуналу як частини судової системи України. Ця версія є дуже поганою для нас з кількох причин. По перше, створення подібного спеціалізованого суду у формі трибуналу як частини судової системи України, потрібні зміни до Конституції. В умовах воєнного стану це не можливо. Але головним чинником, на мій погляд, є те, що створення трибуналу містить в собі великий ризик того, що злочин агресії фактично опуститься фактично до рівня конфлікту між двома країнами. І третє – нам точно не потрібне рішення трибуналу іменем України. Нам потрібно рішення іменем цивілізованого світу», - наголосив заступник керівника Офісу Президента.

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Він також додав, що є певна група країн -скептиків, які не дуже охоче підтримують ідею створення трибуналу через рішення Генасамблеї ООН.

«Ці країни бояться створення прецеденту для себе. Оскільки в різні проміжки історії в минулому ці країни проводили певні миротворчі військові компанії. Ми намагаємося привезти свої аргументи, що ті країни, які проводили ці компанії, які проводили країни – союзники, не переслідували на меті анексію території чи геноцид населення. У нас дискусія триває», - каже Андрій Смірнов.

Наступне засідання координаціної групи в Гаазі відбудеться через кілька тижнів в Нідерландах, де продовжиться обговорення моделей.

«Якби ми хотіли швидко щось, ми б уже створили (трибунал – ред.). Ми не хочемо символічного покарання. Ми вимагаємо притягнення до відповідальності конкретних високопосадовців країни – агресора, які винні в вчиненні злочину агресії», -резюмував Смірнов.

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