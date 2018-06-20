Рассмотрение закона о нацбезопасности в Раде планируют завершить завтра

"Таблица законопроекта "О национальной безопасности Украины" ко второму чтению находится в Аппарате ВР. Насколько мне известно, она уже прошла редакционный, юридический отдел и ожидаем, что в течение получаса она будет опубликована на сайте ВР и роздана депутатам. Сегодня в 12:00 мы начнем рассмотрение поправок, их пока около 430. И завтра в первой половине дня мы закончим рассмотрение", - сообщил Винник.

"Сейчас уже нет дискуссионных вопросов, все замечания, которые мы получили от международных партнеров, устранены и получили от них письмо, что этот документ в основном соответствует европейским и евроатлантическим стандартам", - добавил нардеп.

Также политик подчеркнул, что если говорить об общественном, парламентском контроле за сферой нацбезопасности и обороны, то в этом варианте документа он коренным образом отличается от предыдущих полномочий. Предполагается беспрецедентный уровень прозрачности, который будет ограничен исключительно законом о государственной тайне.

"Что касается парламентского контроля, то создается отдельный комитет, который будет заниматься соблюдением прав и свобод человека при осуществлении правоохранительными разведывательными органами своей деятельности. Этот комитет будет представлен различными фракциями, будет ротация голосов комитета, также он получит отдельные полномочия приглашать руководителей, рассматривать жалобы граждан и принимать рекомендательные решения для ВР в порядке парламентского контроля", - отметил Винник.

Напомним, парламентский комитет рекомендовал Раде принять закон о нацбезопасности. НАТО ждет от Украины принятия закона о нацбезопасности.