Розгляд закону про нацбезпеку у Раді планують завершити завтра

"Таблиця законопроекту "Про національну безпеку України" до другого читання знаходиться в Апараті ВР. Наскільки мені відомо, вона вже пройшла редакційний, юридичний відділ і очікуємо, що впродовж півгодини вона буде опублікована на сайті ВР і роздана депутатам. Сьогодні о 12:00 ми почнемо розгляд правок, їх наразі біля 430. І завтра в першій половині дня ми закінчимо розгляд", - повідомив Вінник.

"Наразі вже немає дискусійних питань, всі зауваження, які ми отримали від міжнародних партнерів, усунені і отримали від них лист, що цей документ переважно відповідає європейським і євроатлантичним стандартам", - додав нардеп.

Також політик підкреслив, що якщо говорити про громадський, парламентський контроль за сферою нацбезпеки і оборони, то в цьому варіанті документу він докорінно відрізняється від попередніх повноважень. Передбачається безпрецедентний рівень прозорості, який буде обмежений виключно законом про державну таємницю.

"Що стосується парламентського контролю, то створюється окремий комітет, який буде опікуватися дотриманням прав та свобод людини під час здійснення правоохоронними розвідувальними органами своєї діяльності. Цей комітет буде представлений різними фракціями, буде ротація голосів комітету , також він отримає окремі повноваження запрошувати керівників, розглядати скарги громадян і приймати рекомендаційні рішення для ВР в порядку парламентського контролю", – зауважив Вінник.

Нагадаємо, парламентський комітет рекомендував Раді схвалити закон про нацбезпеку. НАТО очікує від України ухвалення закону про нацбезпеку.