Рассмотрение жалобы о досрочном освобождении убийцы 2-летнего ребенка состоится 5 февраля
Киев • УНН
КИЕВ. 23 января. УНН. Киевский апелляционный суд планирует рассмотреть апелляционную жалобу прокуратуры на решение суда по условно-досрочному освобождению убийцы 2-летнего ребенка 5 февраля. Об этом сообщила пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец на своей странице в Facebook, передает УНН.
"Киевский апелляционный суд обновил столичной прокуратуре сроки на обжалование решения об условно-досрочном освобождении мужчины, приговоренного к 10 годам за смерть 2-летнего мальчика. Рассмотрение апелляционной жалобы состоится 5 февраля 2020 года", - написала Максимец.
Напомним, в Киеве прокуратура планировала обжаловать решение суда о досрочном освобождении убийцы 2-летнего ребенка.
Как сообщалось, в Киевской области правоохранители задержали мужчину, который до смерти забил своего 4-летнего сына.