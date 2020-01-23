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Рассмотрение жалобы о досрочном освобождении убийцы 2-летнего ребенка состоится 5 февраля

Киев • УНН

 • 11867 просмотра

КИЕВ. 23 января. УНН. Киевский апелляционный суд планирует рассмотреть апелляционную жалобу прокуратуры на решение суда по условно-досрочному освобождению убийцы 2-летнего ребенка 5 февраля. Об этом сообщила пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец на своей странице в Facebook, передает УНН.

Рассмотрение жалобы о досрочном освобождении убийцы 2-летнего ребенка состоится 5 февраля

"Киевский апелляционный суд обновил столичной прокуратуре сроки на обжалование решения об условно-досрочном освобождении мужчины, приговоренного к 10 годам за смерть 2-летнего мальчика. Рассмотрение апелляционной жалобы состоится 5 февраля 2020 года", - написала Максимец.

Напомним, в Киеве прокуратура планировала обжаловать решение суда о досрочном освобождении убийцы 2-летнего ребенка.

Как сообщалось, в Киевской области правоохранители задержали мужчину, который до смерти забил своего 4-летнего сына.

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