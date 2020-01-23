Розгляд скарги щодо дострокового звільнення вбивці 2-річної дитини відбудеться 5 лютого

"Київський апеляційний суд поновив столичній прокуратурі строки на оскарження рішення про умовно-дострокове звільнення чоловіка, засудженого до 10 років за смерть 2-річного хлопчика. Розгляд апеляційної скарги відбудеться 5 лютого 2020 року", - написала Максимець.

Нагадаємо, у Києві прокуратура планувала оскаржити рішення суду щодо дострокового звільнення вбивці 2-річної дитини.

Як повідомлялося, у Київській області правоохоронці затримали чоловіка, який до смерті забив свого 4-річного сина.