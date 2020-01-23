Розгляд скарги щодо дострокового звільнення вбивці 2-річної дитини відбудеться 5 лютого
Київ • УНН
КИЇВ. 23 січня. УНН. Київський апеляційний суд планує розглянути апеляційну скаргу прокуратури на рішення суду щодо умовно-дострокового звільнення вбивці 2-річної дитини 5 лютого. Про це повідомила прессекретар прокуратури Києва Надія Максимець на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
"Київський апеляційний суд поновив столичній прокуратурі строки на оскарження рішення про умовно-дострокове звільнення чоловіка, засудженого до 10 років за смерть 2-річного хлопчика. Розгляд апеляційної скарги відбудеться 5 лютого 2020 року", - написала Максимець.
Нагадаємо, у Києві прокуратура планувала оскаржити рішення суду щодо дострокового звільнення вбивці 2-річної дитини.
Як повідомлялося, у Київській області правоохоронці затримали чоловіка, який до смерті забив свого 4-річного сина.