Рассмотрение по импичменту Трампа в Сенате может закончиться 31 января
Киев • УНН
КИЕВ. 31 января. УНН. Рассмотрение по импичменту Дональда Трампа подходит к своему завершению, несмотря на попытки демократов вызвать на слушания свидетелей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на "Голос Америки".
Третий по старшинству сенатор-республиканец Джон Баррассо в беседе с журналистами в четверг заявил, что республиканцам, скорее всего, удастся предотвратить усилиям демократов по вызову свидетелей и завершить рассмотрение в пятницу, 31 января.
"Мы все еще очень положительно настроены по этому поводу. Динамика такова, что завтра состоится финальное голосование и мы завершим рассмотрение в пятницу", - заявил Баррассо.
В пятницу каждая из сторон должна представить заключительные аргументы, а затем сенаторы проголосуют за вопрос о необходимости вызова свидетелей.
Отмечается, что демократам в любом случае не удастся заручиться поддержкой двух третей Сената, чтобы устранить президента от власти, однако вызов свидетелей может нанести политический ущерб Трампу, который собирается выставить свою кандидатуру на выборах президента в этом году.
Напомним, помощница пенсий, которая слышала разговор Трампа с Зеленским, уходит из Белого дома.