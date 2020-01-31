Розгляд щодо імпічменту Трампа у Сенаті може закінчитися 31 січня
Київ • УНН
КИЇВ. 31 січня. УНН. Розгляд по імпічменту Дональда Трампа підходить до свого завершення, незважаючи на спроби демократів викликати на слухання додаткових свідків. Про це повідомляє УНН з посиланням на "Голос Америки".
Третій за старшинством сенатор-республіканець Джон Баррассо в бесіді з журналістами в четвер заявив, що республіканцям, швидше за все, вдасться запобігти зусиллям демократів за викликом свідків і завершити розгляд в п'ятницю, 31 січня.
"Ми все ще дуже позитивно налаштовані щодо цього. Динаміка така, що завтра відбудеться фінальне голосування і ми завершимо розгляд в п'ятницю", - заявив Баррассо.
У п'ятницю кожна із сторін повинна представити заключні аргументи, а потім сенатори проголосують за питання про необхідність виклику свідків.
Відзначається, що демократам в будь-якому випадку не вдасться заручитися підтримкою двох третин Сенату, щоб усунути президента від влади, однак виклик свідків може завдати політичний збиток Трампу, який збирається виставити свою кандидатуру на виборах президента в цьому році.
Нагадаємо, помічниця Пенса, яка чула розмову Трампа із Зеленським, звільняється з Білого дому.