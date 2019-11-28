Рассмотрение апелляционной жалобы в отношении директора Запорожского титано-магниевого комбината снова перенесли
Киев • УНН
КИЕВ. 28 ноября. УНН. Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда в очередной раз перенесла рассмотрение апелляционной жалобы на оправдательный приговор в отношении директора Запорожского титано-магниевого комбината Владимира Сивака, которого обвиняли в растрате почти 500 млн грн, выделенных на модернизацию предприятия. Об этом журналисту УНН сообщили в пресс-службе суда.
"Судебное заседание перенесено по ходатайству прокурора на 3 декабря в 10:00", - сообщили в пресс-службе.
Напомним, 29 мая 2019 года Заводской суд Запорожской области вынес оправдательный приговор по делу директора ООО "Запорожский титано-магниевый комбинат" Владимира Сивака из-за отсутствия состава преступления.
Как сообщалось ранее, 23 сентября 2016 года детективы Национального антикоррупционного бюро Украины задержали директора ООО "Запорожский титано-магниевый комбинат" (ЗТМК) за злоупотребление служебным положением.
Следствие установило, что в течение 2014-2015 годов на модернизацию производства ООО "ЗТМК", согласно договору об учреждении, компания-совладелец "TOLEXIS TRADING LIMITED" выделила 880 млн грн. Однако, директор предприятия, злоупотребляя служебным положением, совершил растрату большей части полученных денежных средств (492 млн грн), перечислив их в пользу третьих лиц.