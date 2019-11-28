Розгляд апеляційної скарги щодо директора Запорізького титано-магнієвого комбінату знову перенесли
Київ • УНН
КИЇВ. 28 листопада. УНН. Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду вкотре перенесла розгляд апеляційної скарги на виправдувальний вирок щодо директора Запорізького титано-магнієвого комбінату Володимира Сивака, якого обвинувачували у розтраті майже 500 млн грн, виділених на модернізацію підприємства. Про це журналісту УНН повідомили в пресслужбі суду.
"Судове засідання перенесено за клопотанням прокурора на 3 грудня о 10:00", - повідомили у пресслужбі.
Нагадаємо, 29 травня 2019 року Заводський суд Запорізької області виніс виправдувальний вирок у справі директора ТОВ "Запорізький титано-магнієвий комбінат" Володимира Сивака через відсутність складу злочину.
Як повідомлялося раніше, 23 вересня 2016 року детективи Національного антикорупційного бюро України затримали директора ТОВ "Запорізький титано-магнієвий комбінат" (ЗТМК) за зловживання службовим становищем.
Слідство встановило, що впродовж 2014-2015 років на модернізацію виробництва ТОВ "ЗТМК", відповідно до договору про заснування, компанія-співвласник "TOLEXIS TRADING LIMITED" виділила 880 млн грн. Однак, директор підприємства, зловживаючи службовим становищем, вчинив розтрату більшої частини отриманих грошових коштів (492 млн грн), перерахувавши їх на користь третіх осіб.