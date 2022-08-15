Разгон студентов на Майдане: завершено расследование в отношении экс-заместителя секретаря СНБО Сивковича

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"Работники ГБР завершили специальное досудебное расследование в отношении бывшего заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Владимира Сивковича по подозрению в незаконном препятствии проведению акций протеста во время Революции Достоинства", – говорится в сообщении.

Детали

Как отметили, после ознакомления стороны защиты с материалами досудебного расследования обвинительный акт будет направлен в суд.

По данным следствия, Сивкович был вдохновителем и организатором силового разгона студентов с Майдана Независимости в Киеве в ночь на 30 ноября 2013 года. Для этого экс-заместитель секретаря СНБО вступил в сговор с бывшим главой КГГА и повлиял на начальника Главного управления МВД Украины в его кабинете. Он уговорил правоохранителя приказать работникам милиции освободить силовым методом Майдан от людей, которые устроили мирное собрание.

Как стало известно УНН из собственных источников, речь идет об экс-главе КГГА Александре Попове.

В результате выполнения этого преступного приказа сотрудники милиции и военнослужащие внутренних войск МВД Украины нанесли телесные повреждения разной степени тяжести 85 гражданам. Приблизительно 300 участников собрания были вытеснены от Монумента Независимости и памятника основателям Киева за пределы площади в направлениях улиц Институтская, Архитектора Городецкого и Крещатик. В то же время правоохранители превышали служебные полномочия, применили насилие, использовали специальные средства – дубинки "ПР-73" и "Томфа" и т.д.

"Бывший заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины подозревается в организации незаконного препятствования должностным лицом проведению митингов и организации превышения власти работниками правоохранительных органов с применением физического насилия (ч. 3 ст. 27, ст. 340 и ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 365 УК Украины), – сообщили в ГБР.

Добавим

10 июня 2020 года Владимир Сивкович был объявлен в международный розыск.