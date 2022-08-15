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Розгін студентів на Майдані: завершено розслідування щодо ексзаступника секретаря РНБО Сівковича

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 серпня. УНН. Завершено спецрозслідування щодо колишнього заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони України Володимира Сівковича за підозрою у силовому розгоні студентів на Майдані Незалежності у 2013 році. Про це повідомляє УНН із посиланням на Telegram Державного бюро розслідувань.

Розгін студентів на Майдані: завершено розслідування щодо ексзаступника секретаря РНБО Сівковича

Цитата

"Працівники ДБР завершили спеціальне досудове розслідування відносно колишнього заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони України Володимира Сівковича за підозрою у незаконному перешкоджанні проведенню акцій протесту під час Революції Гідності", – ідеться у повідомленні.

Деталі

Як зазначили, після ознайомлення сторони захисту з матеріалами досудового розслідування обвинувальний акт буде скеровано до суду.

За даними слідства, Сівкович був натхненником та організатором силового розгону студентів з Майдану Незалежності у Києві в ніч на 30 листопада 2013 року. Для цього ексзаступник секретаря РНБО вступив у змову з колишнім головою КМДА та вплинув на начальника Головного управління МВС України в його ж кабінеті. Він вмовив правоохоронця наказати працівникам міліції звільнити силовим методом Майдан від людей, які влаштували мирні збори.

Як стало відомо УНН з власних джерел, йдеться про ексголову КМДА Олександра Попова.

Внаслідок виконання цього злочинного наказу співробітники міліції та військовослужбовці внутрішніх військ МВС України завдали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості 85 громадянам. Приблизно 300 учасників зборів були витіснені від Монумента Незалежності та пам’ятника засновникам Києва за межі площі у напрямках вулиць Інститутська, Архітектора Городецького та Хрещатик. Водночас правоохоронці перевищували службові повноваження, застосували насильство, використовували спеціальні засоби – кийки "ПР-73" та "Томфа" тощо.

"Колишній заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони України підозрюється в організації незаконного перешкоджання службовою особою проведенню мітингів та організації перевищення влади працівниками правоохоронних органів із застосуванням фізичного насильства (ч. 3 ст. 27, ст. 340 та ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 365 КК України)", – повідомила пресслужба ДБР.

Додамо

10 червня 2020 року Володимира Сівковича було оголошено у міжнародний розшук.

Нагадаємо

Київський апеляційний суд дозволив заочне досудове розслідування щодо колишнього начальника міліції Києва Валерія Мазана у "справі Майдану".

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