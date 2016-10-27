Розничные цены на топливо стабилизировались - НТЦ "Психея"
Киев • УНН
КИЕВ. 27 октября. УНН. По результатам мониторинга рынка нефтепродуктов в Украине, по состоянию на прошедшие сутки, розничные цены на светлые нефтепродукты и сжиженный газ остались без изменений. Такие данные приводит НТЦ "Психея", передает УНН.
Цена бензина А-92 евро на украинских АЗС не изменилась и составляет 22,15 грн / л, как и бензина А-95 евро - 23,23 грн / л.
Дизельное топливо евро также осталось на прежнем ценовом уровне - 20,32 грн / л.
Сжиженный нефтяной газ СПБТ, (смесь пропана бутана техническая - ред.), используемый в качестве моторного топлива, по состоянию на прошедшие сутки подешевел на 0,1% (1 коп. / Л) до 11,56 грн / л.
Доля цены на сжиженный нефтяной газ по отношению до высокооктанового бензина составляет 50,4%.
Напомним, как сообщал УНН, по данным экспертов, цены на автогаз сегодня являются справедливыми.
Также напомним, продажа горючего через АЗС в сентябре сократился почти на 15%.