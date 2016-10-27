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15 марта, 19:03 • 116496 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 170651 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 140533 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 132799 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 114221 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 106316 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 102061 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 136915 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Розничные цены на топливо стабилизировались - НТЦ "Психея"

Розничные цены на топливо стабилизировались - НТЦ "Психея"

Киев • УНН

 • 7542 просмотра

КИЕВ. 27 октября. УНН. По результатам мониторинга рынка нефтепродуктов в Украине, по состоянию на прошедшие сутки, розничные цены на светлые нефтепродукты и сжиженный газ остались без изменений. Такие данные приводит НТЦ "Психея", передает УНН.

Цена бензина А-92 евро на украинских АЗС не изменилась и составляет 22,15 грн / л, как и бензина А-95 евро - 23,23 грн / л.

Дизельное топливо евро также осталось на прежнем ценовом уровне - 20,32 грн / л.

Сжиженный нефтяной газ СПБТ, (смесь пропана бутана техническая - ред.), используемый в качестве моторного топлива, по состоянию на прошедшие сутки подешевел на 0,1% (1 коп. / Л) до 11,56 грн / л.

Доля цены на сжиженный нефтяной газ по отношению до высокооктанового бензина составляет 50,4%.

Напомним, как сообщал УНН, по данным экспертов, цены на автогаз сегодня являются справедливыми.

Также напомним, продажа горючего через АЗС в сентябре сократился почти на 15%.

Украинские Национальные Новости

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