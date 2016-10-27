Роздрібні ціни на пальне стабілізувалися — НТЦ “Психея”
Київ • УНН
КИЇВ. 27 жовтня. УНН. За результатами моніторингу ринку нафтопродуктів в Україні, станом на минулу добу, роздрібні ціни на світлі нафтопродукти та скраплений газ залишилися без змін. Такі дані наводить НТЦ “Психея”, передає УНН.
Ціна бензину А-92 євро на українських АЗС не змінилася і становить 22,15 грн/л, як і бензину А-95 євро — 23,23 грн/л.
Дизельне паливо євро також залишилося на колишньому ціновому рівні — 20,32 грн/л.
Зріджений нафтовий газ СПБТ, (суміш пропану бутану технічна — ред.), що використовується як моторне паливо, станом на минулу добу подешевшав на 0,1% (1 коп./л) до 11,56 грн/л.
Частка ціни на зріджений нафтовий газ відносно високооктанового бензину становить 50,4%.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, за даними експертів, ціни на автогаз сьогодні є справедливими.
Також нагадаємо, продаж пального через АЗС у вересні скоротився майже на 15%.