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Роздрібні ціни на пальне стабілізувалися — НТЦ “Психея”

Роздрібні ціни на пальне стабілізувалися — НТЦ “Психея”

Київ • УНН

 • 7542 перегляди

КИЇВ. 27 жовтня. УНН. За результатами моніторингу ринку нафтопродуктів в Україні, станом на минулу добу, роздрібні ціни на світлі нафтопродукти та скраплений газ залишилися без змін. Такі дані наводить НТЦ “Психея”, передає УНН.

Ціна бензину А-92 євро на українських АЗС не змінилася і становить 22,15 грн/л, як і бензину А-95 євро — 23,23 грн/л.

Дизельне паливо євро також залишилося на колишньому ціновому рівні — 20,32 грн/л.

Зріджений нафтовий газ СПБТ, (суміш пропану бутану технічна — ред.), що використовується як моторне паливо, станом на минулу добу подешевшав на 0,1% (1 коп./л) до 11,56 грн/л.

Частка ціни на зріджений нафтовий газ відносно високооктанового бензину становить 50,4%.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, за даними експертів, ціни на автогаз сьогодні є справедливими.

Також нагадаємо, продаж пального через АЗС у вересні скоротився майже на 15%.

Українські Національні Новини

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