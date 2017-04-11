Разделение потока авто запланировали в ПП "Ягодин" на границе с Польшей
Киев • УНН
КИЕВ. 11 апреля. УНН. В пункте пропуска "Краковец" и "Рава Русская" на границе Украины с Польшей продолжается эксперимент по разделению потока автотранспорта, на очереди - "Ягодин". Об этом УНН сообщили в пресс-службе Госпогранслужбы.
"По инициативе Госпогранслужбы введен эксперимент по разграничению полос движения транспорта перед пунктами пропуска "Рава Русская" и "Краковец". Он предусматривает отделение направлений для транспортных средств украинской и иностранной регистрации, следующих из Украины. В ближайшее время эксперимент также начнется и перед пунктом пропуска "Ягодин", - говорится в сообщении.
Как отмечается, разработаны новые технологические принципы контроля. "Среди них принцип одной остановки автомобиля, контроль граждан без их выхода из транспортных средств, сочетание зон пограничного и таможенного контроля, исключение дублирования функций и пр. После апробации планируется их широкое внедрение в большинстве пунктах пропуска, в первую очередь на границе с Польшей", - добавили в ведомстве.
В ГПСУ также сообщили, что принимают все возможные меры, чтобы обеспечить безопасность и комфорт лиц, пересекающих государственную границу, прогнозируя возможное увеличение количества автотранспорта в пунктах пропуска через границу в весенне-летний период.
Указано, что на границе с ЕС функционирует 18 международных пунктов пропуска для автомобильного сообщения, большинство из которых - на границе с Польшей и Венгрией.
Напомним, в ГПСУ ранее сообщили, что эксперимент по разграничению полос на границе с Польшей показал свою эффективность.