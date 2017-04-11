Розділення потоку авто запланували у ПП "Ягодин" на кордоні з Польщею

"За ініціативою Держприкордонслужби запроваджено експеримент з розмежування смуг руху транспорту перед пунктами пропуску “Рава Руська” та “Краківець”. Він передбачає відокремлення напрямків для транспортних засобів української та іноземної реєстрації, які прямують з України. В найближчий час експеримент також розпочнеться і перед пунктом пропуску "Ягодин", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, розроблено нові технологічні принципи контролю. "Серед яких принцип однієї зупинки автомобіля, контроль громадян без їх виходу з транспортних засобів, поєднання зон прикордонного та митного контролю, виключення дублювання функцій тощо. Після апробації планується їх широке запровадження в більшості пунктах пропуску, у першу чергу на кордоні з Польщею", - додали у відомстві.

У ДПСУ додали, що вживають усіх можливі заходи, аби забезпечити безпеку та комфорт осіб, які перетинають державний кордон, прогнозуючи можливе збільшення кількості автотранспорту у пунктах пропуску через кордон у весняно-літній період.

Вказано, що на кордоні з ЄС функціонує 18 міжнародних пунктів пропуску для автомобільного сполучення, більшість з яких - на кордоні з Польщею та Угорщиною.

Нагадаємо, у ДПСУ раніше повідомили, що експеримент з розмежування смуг на кордоні з Польщею показав свою ефективність.