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Ройтбурд окончательно выиграл суд по делу об увольнении с должности директора Одесского худмузея

Киев • УНН

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КИЕВ. 2 июня. УНН. Верховный Суд оставил в силе решение суда первой инстанции о незаконности решения депутатов Одесского облсовета об увольнении художника Александра Ройтбурда с должности директора Одесского художественного музея. Об этом говорится в постановлении суда, передает УНН.

Ройтбурд окончательно выиграл суд по делу об увольнении с должности директора Одесского худмузея

Детали

В кассационной жалобе Александр Ройтбурд просил отменить постановление Одесского апелляционного суда от 28 мая 2020 года, которое отменило решение Приморского райсуда Одессы и поддержало освобождение художника, и оставить в силе решение Приморского районного суда города Одессы от 10 февраля 2020 года.

Кассационную жалобу Верховный Суд удовлетворил. Постановление является окончательным и обжалованию не подлежит.

Что было ранее

Одесский областной совет 4 сентября 2019 года досрочно разорвал контракт с директором Одесского художественного музея, художником Александром Ройтбурдом.

Ройтбурд заявил, что будет обжаловать это решение и позже выиграл в суде первой инстанции, однако, в апелляции решение отменили.

В декабре 2020 года Одесский облсовет отменил решение об увольнении Александра Ройтбурда с должности руководителя художественного музея.

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