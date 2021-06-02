Ройтбурд окончательно выиграл суд по делу об увольнении с должности директора Одесского худмузея
Киев • УНН
КИЕВ. 2 июня. УНН. Верховный Суд оставил в силе решение суда первой инстанции о незаконности решения депутатов Одесского облсовета об увольнении художника Александра Ройтбурда с должности директора Одесского художественного музея. Об этом говорится в постановлении суда, передает УНН.
Детали
В кассационной жалобе Александр Ройтбурд просил отменить постановление Одесского апелляционного суда от 28 мая 2020 года, которое отменило решение Приморского райсуда Одессы и поддержало освобождение художника, и оставить в силе решение Приморского районного суда города Одессы от 10 февраля 2020 года.
Кассационную жалобу Верховный Суд удовлетворил. Постановление является окончательным и обжалованию не подлежит.
Что было ранее
Одесский областной совет 4 сентября 2019 года досрочно разорвал контракт с директором Одесского художественного музея, художником Александром Ройтбурдом.
Ройтбурд заявил, что будет обжаловать это решение и позже выиграл в суде первой инстанции, однако, в апелляции решение отменили.
В декабре 2020 года Одесский облсовет отменил решение об увольнении Александра Ройтбурда с должности руководителя художественного музея.