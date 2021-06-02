Ройтбурд остаточно виграв суд у справі про звільнення з посади директора Одеського худмузею
Київ • УНН
КИЇВ. 2 червня. УНН. Верховний Суд залишив у силі рішення суду першої інстанції щодо незаконності рішення депутатів Одеської облради про звільнення художника Олександра Ройтбурда з посади директора Одеського художнього музею. Про це йдеться у постанові суду, передає УНН.
Деталі
У касаційній скарзі Олександр Ройтбурд просив скасувати постанову Одеського апеляційного суду від 28 травня 2020 року, яка скасувала рішення Приморського райсуду Одеси та підтримала звільнення художника, та залишити в силі рішення Приморського районного суду міста Одеси від 10 лютого 2020 року.
Касаційну скаргу Верховний Суд задовольнив. Постанова є остаточною і оскарженню не підлягає.
Що було раніше
Одеська обласна рада 4 вересня 2019 року достроково розірвала контракт з директором Одеського художнього музею, художником Олександром Ройтбурдом.
Ройтбурд заявив, що буде оскаржувати це рішення й пізніше виграв у суді першої інстанції, однак, в апеляції рішення відмінили.
У грудні 2020 року Одеська облрада скасувала рішення про звільнення Олександра Ройтбурда з посади керівника художнього музею.