Ройтбурд остаточно виграв суд у справі про звільнення з посади директора Одеського худмузею

Деталі

У касаційній скарзі Олександр Ройтбурд просив скасувати постанову Одеського апеляційного суду від 28 травня 2020 року, яка скасувала рішення Приморського райсуду Одеси та підтримала звільнення художника, та залишити в силі рішення Приморського районного суду міста Одеси від 10 лютого 2020 року.

Касаційну скаргу Верховний Суд задовольнив. Постанова є остаточною і оскарженню не підлягає.

Що було раніше

Одеська обласна рада 4 вересня 2019 року достроково розірвала контракт з директором Одеського художнього музею, художником Олександром Ройтбурдом.

Ройтбурд заявив, що буде оскаржувати це рішення й пізніше виграв у суді першої інстанції, однак, в апеляції рішення відмінили.

У грудні 2020 року Одеська облрада скасувала рішення про звільнення Олександра Ройтбурда з посади керівника художнього музею.