Одеська облрада скасувала відставку керівника Худмузею Ройтбурда

"Облрада скасувала моє звільнення", - написав Олександр Ройтбурд.

На своїй сторінці в Telegram народний депутат Олексій Гончаренко зазначив, що рішення підтримали 43 депутати.

"Ройтбурд залишається/повертається до керівництва ОХМ. Один з кращих музеїв України продовжує розвиватися", - написав Гончаренко.

Нагадаємо, міністр культури і інформаційної політики України Олександр Ткаченко в червні заявляв, що зв'яжеться з Одеською обласною радою щодо ситуації зі звільненням з посади директора Одеського художнього музею, художника Олександра Ройтбурда, оскільки рішення про звільнення його з посади через апеляційний суд було політичним і пов'язане з особистими мотивами.