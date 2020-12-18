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Одеська облрада скасувала відставку керівника Худмузею Ройтбурда

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 грудня. УНН. Одеська облрада скасувала рішення про звільнення Олександра Ройтбурда з поста керівника Художнього Музею. Про це написав Олександр Ройтбурд на своїй сторінці в Facebook, передає УНН.

Одеська облрада скасувала відставку керівника Худмузею Ройтбурда

"Облрада скасувала моє звільнення", - написав Олександр Ройтбурд.

На своїй сторінці в Telegram народний депутат Олексій Гончаренко зазначив, що рішення підтримали 43 депутати.

"Ройтбурд залишається/повертається до керівництва ОХМ. Один з кращих музеїв України продовжує розвиватися", - написав Гончаренко.

Нагадаємо, міністр культури і інформаційної політики України Олександр Ткаченко в червні заявляв, що зв'яжеться з Одеською обласною радою щодо ситуації зі звільненням з посади директора Одеського художнього музею, художника Олександра Ройтбурда, оскільки рішення про звільнення його з посади через апеляційний суд було політичним і пов'язане з особистими мотивами.

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