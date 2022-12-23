Ротань и Нагорняк продлили контракт со сборными Украины по футболу

Заседание Исполнительного комитета Украинской ассоциации футбола состоялось 22 декабря.

Детали

Исполком УАФ принял решение продлить контракт с главным тренером молодежной сборной Украины U-21 Русланом Ротанем и с главным тренером юношеской сборной Украины U-19 Сергеем Нагорняком.

В контракте Ротаня есть автоматическая опция продления соглашения до завершения Олимпиады-2024 в случае успешного выступления на Евро-2023 U-21, куда попала сборная Украины.

Сергей Нагорняк и УАФ подписали новый контракт до 31 июля 2023 года.

Добавим

Руслань Ротань также является главным тренером украинского футбольного клуба «Александрия».