Ротань и Нагорняк продлили контракт со сборными Украины по футболу
Киев • УНН
КИЕВ. 22 декабря. УНН. Украинская ассоциация футбола продлила контрактники с главным тренером молодежной сборной Украины Русланом Ротанем и с главным тренером юношеской сборной Украины Сергеем Нагорняком, сообщает УНН со ссылкой на информацию обнародованную УАФ.
Заседание Исполнительного комитета Украинской ассоциации футбола состоялось 22 декабря.
Детали
Исполком УАФ принял решение продлить контракт с главным тренером молодежной сборной Украины U-21 Русланом Ротанем и с главным тренером юношеской сборной Украины U-19 Сергеем Нагорняком.
В контракте Ротаня есть автоматическая опция продления соглашения до завершения Олимпиады-2024 в случае успешного выступления на Евро-2023 U-21, куда попала сборная Украины.
Сергей Нагорняк и УАФ подписали новый контракт до 31 июля 2023 года.
Добавим
Руслань Ротань также является главным тренером украинского футбольного клуба «Александрия».