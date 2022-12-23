Ротань та Нагорняк продовжили контракт зі збірними України з футболу

Засідання Виконавчого комітету Української асоціації футболу відбулося 22 грудня.

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Виконком УАФ ухвалив рішення продовжити контракт із головним тренером молодіжної збірної України U-21 Русланом Ротанем та з головним тренером юнацької збірної України U-19 Сергієм Нагорняком.

У контракті Ротаня є автоматична опція продовження угоди до завершення Олімпіади-2024 у разі успішного виступу на Євро-2023 U-21, куди потрапила збірна України.

Сергій Нагорняк та УАФ підписали новий контракт до 31 липня 2023 року.

Додамо

Руслань Ротань також є головним тренером українського футбольного клубу «Олександрія».