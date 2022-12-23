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Ротань та Нагорняк продовжили контракт зі збірними України з футболу

Ротань та Нагорняк продовжили контракт зі збірними України з футболу

Київ • УНН

 • 589193 перегляди

КИЇВ. 22 грудня. УНН. Українська асоціація футболу продовжила контрактники з головним тренером молодіжної збірної України Русланом Ротанем та з головним тренером юнацької збірної України Сергієм Нагорняком, повідомляє УНН з посиланням на інформацію оприлюднену УАФ.

Засідання Виконавчого комітету Української асоціації футболу відбулося 22 грудня.

Деталі

Виконком УАФ ухвалив рішення продовжити контракт із головним тренером молодіжної збірної України U-21 Русланом Ротанем та з головним тренером юнацької збірної України U-19 Сергієм Нагорняком.

У контракті Ротаня є автоматична опція продовження угоди до завершення Олімпіади-2024 у разі успішного виступу на Євро-2023 U-21, куди потрапила збірна України.

Сергій Нагорняк та УАФ підписали новий контракт до 31 липня 2023 року.

Додамо

Руслань Ротань також є головним тренером українського футбольного клубу «Олександрія».

Українські Національні Новини

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