Ротань та Нагорняк продовжили контракт зі збірними України з футболу
Київ • УНН
КИЇВ. 22 грудня. УНН. Українська асоціація футболу продовжила контрактники з головним тренером молодіжної збірної України Русланом Ротанем та з головним тренером юнацької збірної України Сергієм Нагорняком, повідомляє УНН з посиланням на інформацію оприлюднену УАФ.
Засідання Виконавчого комітету Української асоціації футболу відбулося 22 грудня.
Деталі
Виконком УАФ ухвалив рішення продовжити контракт із головним тренером молодіжної збірної України U-21 Русланом Ротанем та з головним тренером юнацької збірної України U-19 Сергієм Нагорняком.
У контракті Ротаня є автоматична опція продовження угоди до завершення Олімпіади-2024 у разі успішного виступу на Євро-2023 U-21, куди потрапила збірна України.
Сергій Нагорняк та УАФ підписали новий контракт до 31 липня 2023 року.
Додамо
Руслань Ротань також є головним тренером українського футбольного клубу «Олександрія».