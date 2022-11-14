РосСМИ сообщили о переговорах рф и США в Анкаре: у путина ответили

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"Не могу ни подтвердить, ни опровергнуть сообщения о переговорах россии и США в Анкаре", – сказал песков.

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По информации российских СМИ, в Анкаре проходят переговоры между российской и американской делегациями. Тема переговоров неизвестна. Встреча раньше не анонсировалась.