РосЗМІ повідомили про переговори рф і США в Анкарі: у путіна відповіли
Київ • УНН
КИЇВ. 14 листопада. УНН. Російські ЗМІ повідомили про переговори російської та американської делегацій у столиці Туреччини Анкарі. Прессекретар президента рф дмитро пєсков у коментарі російським журналістам не спростував і не підтвердив цю інформацію, передає УНН.
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"Не можу ні підтвердити, ні спростувати повідомлення про переговори росії та США в Анкарі", - сказав пєсков.
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За інформацією російських ЗМІ, в Анкарі відбуваються переговори між російською та американською делегаціями. Тема переговорів невідома. Зустріч раніше не анонсувалась.