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Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки
05:30 • 84957 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

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РосЗМІ повідомили про переговори рф і США в Анкарі: у путіна відповіли

РосЗМІ повідомили про переговори рф і США в Анкарі: у путіна відповіли

Київ • УНН

 • 1302343 перегляди

КИЇВ. 14 листопада. УНН. Російські ЗМІ повідомили про переговори російської та американської делегацій у столиці Туреччини Анкарі. Прессекретар президента рф дмитро пєсков у коментарі російським журналістам не спростував і не підтвердив цю інформацію, передає УНН.

Цитата

"Не можу ні підтвердити, ні спростувати повідомлення про переговори росії та США в Анкарі", - сказав пєсков.

Додамо

За інформацією російських ЗМІ, в Анкарі відбуваються переговори між російською та американською делегаціями. Тема переговорів невідома. Зустріч раніше не анонсувалась.

Українські Національні Новини

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