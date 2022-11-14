РосЗМІ повідомили про переговори рф і США в Анкарі: у путіна відповіли

Цитата

"Не можу ні підтвердити, ні спростувати повідомлення про переговори росії та США в Анкарі", - сказав пєсков.

Додамо

За інформацією російських ЗМІ, в Анкарі відбуваються переговори між російською та американською делегаціями. Тема переговорів невідома. Зустріч раніше не анонсувалась.