российская пропаганда распространяет "новость" об украинских ударах по ее территории, которые управляются французами и британцами. Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности SPRAVDI, передает УНН.

Детали

российские СМИ активно распространяют утверждение, что французские и британские военные, с помощью украинских пилотов, осуществляют атаки на российскую территорию.

Однако факты утверждают другое. Это лишь продолжение кремлевской пропаганды, которая пытается отвлечь внимание от настоящей ситуации.

Главная миссия НАТО заключается в обеспечении стабильности и защиты стран-участниц, а не в провокациях или войне против рф.

Утверждение псевдоэксперта Скотта Риттера, экс-разведчика Вооруженных сил США, является еще одной попыткой кремля привлечь мировое сообщество к своей версии событий. Риттер, уже известный своей склонностью к распространению российских нарративов, даже непосредственно работает на российскую повестку дня.

Таким образом, данная "новость" рф является манипуляцией и попыткой распространить собственные убеждения среди западных партнеров.

рф распространяет "новость" о прибытии войск НАТО в Украину