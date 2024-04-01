В дагестане задержаны боевики, которые финансировали нападавших на концертный зал "Крокус Сити Холл" в московской области рф, сообщают росСМИ со ссылкой на фсб рф, передает УНН.

Детали

В фсб россии заявляют, что задержанные в дагестане боевики участвовали в финансировании и обеспечении исполнителей теракта в "Крокусе".

Российские силовики утверждают, что в состав ячейки якобы входило четыре человека. Они также планировали теракт в каспийске, сразу после которого намеревались выехать за пределы россии.

Дополнение

россия требует от Украины арестовать главу Службы безопасности Украины Василия Малюка, обвиняя его в ответственности за террористические атаки в россии, в том числе за теракт в подмосковном "Крокус Сити Холле".

Впрочем США исключают любую причастность Украины и западных стран к теракту в российском "Крокус Сити".

По состоянию на 30 марта установлено 134 человека погибших во время теракта в подмосковном "Крокусе".