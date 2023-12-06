россияне за сутки обстреляли 13 областей Украины: атаковали 67 объектов инфраструктуры

Российские войска за прошедшие сутки открывали огонь по 135 по 135 населенным пунктам Украины. Есть погибшие и раненые среди гражданских. Об этом сообщает медийная площадка Military Media Center по информации Ситуационного центра министерства обороны Украины, пишет УНН.

Детали

Как отмечается, за прошедшие сутки российские войска обстреляли территорию 13 областей Украины. Были атакованы 135 населенных пунктов и 67 объектов инфраструктуры.

Враг наносил удары из различных видов вооружения - гранатометов, минометов, танков, артиллерии, РСЗО, ЗРК, БПЛА и тактической авиации.

"Есть погибшие и раненые среди гражданских, количество жертв уточняется", - указывается в сообщении.

Дополнение

Как сообщал УНН, в результате вражеского обстрела Донетчины за прошедшие сутки один человек погиб, еще семь были ранены.

Из-за обстрелов Херсонской области 5 декабря погибло три человека и были ранены 7 человек. Кроме того один человек погиб из-за ночного обстрела армии рф Херсона.

Во время вражеского артобстрела Орехова Запорожской области ранения получил получил 62-летний житель.