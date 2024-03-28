россияне за сутки атаковали 12 населенных пунктов Донетчины: ударили планирующим боеприпасом и обстреливали "Смерчем"

российские войска за прошедшие сутки атаковали 12 населенных пунктов Донецкой области. В ночь на 28 марта армия рф ударила ракетой по Горняку. Вследствие вражеских атак повреждены в частности, дома, больница, учебное заведение, магазин и админздания. Об этом УНН сообщает со ссылкой на полицию Донецкой области.

Детали

Как сообщается, за сутки было зафиксировано 1 780 вражеских попаданий. Враг обстрелял города Константиновка, Лиман, Торецк, Украинск, поселки Великая Новоселка, Острое, Очеретино, Райгородок, Ямполь, села Елизаветовка и Новоселовка Первая. Повреждены 68 гражданских объектов - 56 жилых домов, больница, магазин, админздания, гаражи.

Из РСЗО "Смерч" оккупанты накрыли Райгородок - убили мирного жителя, повредили 13 частных домов.

По Украинску россия нанесла авиаудар универсальным межвидовым планирующим боеприпасом "УМПБ -Д30СМ". Двое жителей получили ранения. Разрушениям подверглись 29 многоквартирных домов, магазин и гаражи.

В Лимане в результате обстрела "Смерчем" повреждены три многоквартирных и четыре частных дома, больница, админздание.

Кроме того, в ночь на 28 марта армия рф ударила по Горняку ракетой - тип вооружения устанавливается. Повреждены частный дом, учебное заведение, 12 гаражей и автомобиль.

В Донецкой области спасатели несколько часов ликвидировали пожар в результате российского обстрела