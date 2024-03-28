В Донецкой области спасатели несколько часов ликвидировали пожар в результате российского обстрела

В ночь на 28 марта россияне нанесли удар по городу Горняк, что в Донецкой области. В результате вражеской атаки были повреждены машины, гаражи и учебное заведение, которое уже не активно. Об этом пишет УНН со ссылкой на ГСЧС.

Детали

Ночью 28 марта враг ударил по г. Горняк Покровского района. В результате российской атаки частично разрушено двухэтажное здание недействующего учебного заведения, возникло возгорание. Около 3-х часов спасатели ликвидировали пожар на площади 150 кв. м - рассказали спасатели.

Также в результате обстрела были повреждены 12 частных гаражей, возникло возгорание в 4 гаражных помещениях. Спасатели ликвидировали пожар гаражей и 3-х легковых автомобилей на общей площади 200 кв. м.

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Предварительно информации о погибших или пострадавших нет.

Напомним

Председатель Донецкой ОГА Вадим Филашкин, что в Донецкой области российские войска за минувшие сутки, 27 марта, убили одного жителя Райгородка. Еще двое жителей области получили ранения.