россияне обстреляли Украинск в Донецкой области: двое раненых

Российские войска атаковали жилой квартал города Украинск Донецкой области, два человека получили ранения, повреждены почти 30 домов. Об этом в среду сообщили в Селидовской МВА, передает УНН.

Оккупационная армия рф попала по жилому кварталу города Украинск. По предварительным данным, пострадали 2 гражданских лица - женщина 1940 года рождения и мужчина 1946 года рождения, сейчас они находятся в Покровской больнице - говорится в сообщении МВА.

Также сообщается, что в результате вражеской атаки возникло возгорание гаражей, повреждено около 29 многоквартирных домов.

Дополнение

Армия рф за прошедшие сутки обстреляла 11 населенных пунктов Донецкой области, в частности, нанесла 17 ударов по жилой застройке. Кроме того, в ночь на 27 марта враг ударил по Лиману ракетой "С-300", есть повреждения.