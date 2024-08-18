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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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россияне вплотную подходят к окрестностям Покровска

Киев  •  УНН

18 августа 2024, 07:51  •  12665 просмотра

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российские оккупанты подходят к окраинам Покровска, город готовится к обороне, разрабатываются планы и строятся фортификационные сооружения при поддержке военных и других регионов.

российские оккупанты вплотную подходят к окрестностям Покровска в Донецкой области. Город готовится, разработаны планы обороны. Об этом сообщил начальник Покровской городской военной администрации Сергей Добряк в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

Мы видим, что враг вплотную подходит к городу, к окраинам города. К окраинам - это до 11 км. Город готовится, как и все остальные города Донецкой области. У нас в Донецкой области за каждым городом закреплено боевое подразделение, боевая бригада. Разработаны планы обороны городов. Нам дают задание, мы работаем вместе совместно с военными, совместно с областной военной администрацией. Нам помогают еще некоторые регионы, строим фортификационные сооружения

- рассказал Добряк.

Кроме того, он уточнил, что строительство фортификационных сооружения - это непрерывный процесс.

Дополнение

16 августа Добряк сообщал, что российские войска продолжают приближаться к Покровску Донецкой области и находятся примерно в 10 км от города. Жителям необходимо эвакуироваться как можно скорее.

DeepState сообщало, что в субботу, 17 августа, российские оккупанты захватили Николаевку Донецкой области.

На Покровському напрямку ЗСУ відбили 46 штурмів росіян – Генштаб18 августа 2024, 05:32 • 48679 просмотров

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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