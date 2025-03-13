россияне воспользовались возможностью перебросить часть сил через реку Оскол, задача ВСУ выбить их - Трегубов
Киев • УНН
Российские войска воспользовались льдом на реке Оскол для переброски сил. ВСУ должны выбить их оттуда и остановить попытки переброски малыми плавсредствами.
В Харьковской области российские войска смогли перебросить часть сил через реку Оскол по льду, пытаясь "добрасывать" еще свои силы. Задача ВСУ - выбить войска рф. Об этом заявил спикер ОСГВ "Хортица" Виктор Трегубов в эфире телемарафона, передает УНН.
Россияне воспользовались возможностью перебросить часть средств по льду, и теперь задачей украинцев является выбивать их оттуда. Плюс они пытаются добрасывать вновь по самой реке с помощью малых плавсредств, но это, конечно, немножечко не то счастье, которое у них было раньше до этого. Именно поэтому у них там сейчас есть определенные силы, которые они пытаются использовать, а украинцы, конечно, пытаются их за реку вернуть
Напомним
138 боев произошло на фронте за прошедшие сутки, самое горячее - на Покровском направлении, сообщили в утренней сводке 13 марта в Генеральном штабе ВСУ.