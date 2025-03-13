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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
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росіяни скористалися можливістю перекинути частину сил через річку Оскіл, завдання ЗСУ вибити їх - Трегубов

Київ • УНН

 • 15766 перегляди

Російські війська скористалися льодом на річці Оскіл для перекидання сил. ЗСУ мають вибити їх звідти та зупинити спроби перекидання малими плавзасобами.

росіяни скористалися можливістю перекинути частину сил через річку Оскіл, завдання ЗСУ вибити їх - Трегубов

У Харківській області російські війська змогли перекинути частину сил через річку Оскіл по льоду, намагаючись "докидати" ще свої сили. Завдання ЗСУ - вибити війська рф. Про це заявив речник ОСУВ "Хортиця" Віктор Трегубов в ефірі телемарафону, передає УНН.

Росіяни скористалися можливістю перекинути частину засобів по льоду і тепер завданням українців є вибивати їх звідти. Плюс вони намагаються докидати знов по самій річці за допомогою малих плавзасобів, але це, звісно, трішечки не те щастя, яке в них було раніше до цього. Саме тому в них там зараз є певні сили, які вони намагаються використати, а українці, звісно, намагаються їх за річку повернути 

- сказав Трегубов.

Нагадаємо

138 боїв сталося на фронті минулої доби, найгарячіше - на Покровському напрямку, повідомили у ранковому зведенні 13 березня у Генеральному штабі ЗСУ.

Павло Башинський

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