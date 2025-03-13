росіяни скористалися можливістю перекинути частину сил через річку Оскіл, завдання ЗСУ вибити їх - Трегубов

У Харківській області російські війська змогли перекинути частину сил через річку Оскіл по льоду, намагаючись "докидати" ще свої сили. Завдання ЗСУ - вибити війська рф. Про це заявив речник ОСУВ "Хортиця" Віктор Трегубов в ефірі телемарафону, передає УНН.

Росіяни скористалися можливістю перекинути частину засобів по льоду і тепер завданням українців є вибивати їх звідти. Плюс вони намагаються докидати знов по самій річці за допомогою малих плавзасобів, але це, звісно, трішечки не те щастя, яке в них було раніше до цього. Саме тому в них там зараз є певні сили, які вони намагаються використати, а українці, звісно, намагаються їх за річку повернути - сказав Трегубов.

Нагадаємо

138 боїв сталося на фронті минулої доби, найгарячіше - на Покровському напрямку, повідомили у ранковому зведенні 13 березня у Генеральному штабі ЗСУ.