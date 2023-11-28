россияне вывели в Черное море фрегат "Адмирал Макаров" - Силы обороны юга Украины

Бывшие украинские заключенные простояли на российско-грузинской границе более двух недель

Двадцать бывших заключенных из Украины в течение нескольких недель находились на грузинской границе без отопления, но впоследствии им удалось пересечь границу Грузии. И в дальнейшем они смогут вернуться домой.