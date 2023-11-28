россияне вывели в Черное море фрегат "Адмирал Макаров" - Силы обороны юга Украины
Киев • УНН
Россия перебросила фрегат "Адмирал Макаров" с ракетами "Калибр" в Черное море во время сильного шторма, что повысило уровень ракетной угрозы, сообщает Южное командование сил обороны Украины.
россия, несмотря на сильный шторм, вывела в Черное море на боевое дежурство фрегат "Адмирал Макаров", который является носителем ракет "Калибр". Об этом сообщили Силы обороны юга Украины, передает УНН.
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Детали
Военные уточнили, что снаряжение фрегата составляет до 8 ракет типа "Калибр".
Уровень ракетной угрозы повышен
россияне вывели в Черное море фрегат "Адмирал Макаров" - Силы обороны юга Украины
Россия перебросила фрегат "Адмирал Макаров" с ракетами "Калибр" в Черное море во время сильного шторма, что повысило уровень ракетной угрозы, сообщает Южное командование сил обороны Украины.
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